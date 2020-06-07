Принц Уильям, герцог Кембриджский, признался, что в качестве волонтера помогал людям, обратившимся за психологической помощью во время пандемии коронавирусной инфекции нового типа.

Как сообщило CNN, он сотрудничает со службой Shout, первом в Великобритании сервисе, принимающем текстовые сообщения от людей, столкнувшихся с кризисными ситуациями. Например, проблемы в отношениях, суицидальные мысли или насилие и издевательства. Служба была организована при непосредственной поддержке принца Уильяма и его жены Кейт Миддлтон, а также герцогом и герцогиней Суссекскими, вложившими в ее развитие три миллиона фунтов. Она начала работать в 2019 году.

Принц Уильям отвечал людям, которые присылали сообщения, описывая свои страхи и тревожное состояние. Он и раньше не стеснялся говорить о психическом здоровье. Герцог Кембриджский снял и опубликовал минутный ролик, побуждая футбольных фанатов задуматься о своем психическом состоянии.

В документальном фильме ВВС он открыто рассказал, как пережил потерю матери, принцессы Дианы. В 2018 год принц Уильям запустил веб-сайт «Психическое здоровье на работе», который предоставляет ресурсы и возможность для улучшения психологического климата на рабочем месте.

С 1 июня в Великобритании началась ослабление карантинного движения. Открылись магазины и школы, открытые рынки и автосалоны. С начала пандемии в стране заболели 284 868 человек. Зафиксировано 40 465 летальных случаев.