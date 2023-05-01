Мир 01 мая 2023, 17:43 Принц Уильям предстанет в качестве «пожизненного сеньора» на коронации Карла III — СМИ Hello: принц Уильям выступит «пожизненным сеньором» на коронации Карла III 6 мая РИА «Новости»

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Принц Уильям выступит в качестве «пожизненного сеньора» во время церемонии коронации Карла III, сообщило издание Hello. Мероприятие состоится 6 мая, а наследник станет единственным членом семьи, который отдаст «дань уважения королевской крови».

Журналисты напомнили, что принц Уэльсский последует по стопам своего деда — покойного герцога Эдинбургского, который также поклялся быть «пожизненным сеньором» королевы Елизаветы II во время церемонии ее коронации в 1953 году.

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Уильям положит свои руки между ладоней отца и произнесет торжественную речь, отметили авторы статьи.

«Я, Уильям, являющийся принцем Уэльским, клянусь вам в своей верности. Буду верой и правдой служить вам в качестве пожизненного сеньора. Пусть бог поможет мне в этом деле», — опубликовало издание речь наследника престола.

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден не посетит церемонию коронации Карла III, отправив вместо себя супругу. В Великобритании это решение сочли «ударом в спину Лондону», а самого американского лидера уличили в неуважении к стране.