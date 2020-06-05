Принц Уильям попросил брата вернуться домой

Английские монархи опасаются за жизнь и здоровье принца Гарри и его семьи, переехавших в 2019 году в США, на родину Меган Маркл. Поэтому принц Уильям попросил младшего брата вернуться домой, отметил источник британского издания.

Кроме того, принц Гарри не может найти работу из-за пандемии коронавируса и на волне массовых протестов и беспорядков в США. По мнению родных, внуку королеву Елизаветы II лучше всего сейчас вернуться домой. Тем более, что первые 12 месяцев после сложения королевских полномочий считаются тестовыми. За этот период супруги вправе передумать и вновь вернуть себе королевский статус.

Мнение принца Гарри по этому поводу пока не известно. Однако СМИ уже не раз писали о подавленном состоянии представителя королевской семьи. К тому же он начал распродавать личные вещи: после переезда в Америку ему как-то нужно содержать семью.