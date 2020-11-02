Принц Уильям переболел COVID-19 еще в апреле, но решил не афишировать эту информацию. Герцог Кембриджский не хотел «никого волновать».

О заражении принца Уильяма коронавирусом в апреле сообщили источники The Sun. По их данным, герцог принял решение оставить эту новость при себе.

В конце марта стало известно о заражении коронавирусом принца Чарльза, еще через пару дней — о заболевании премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.



Сейчас Великобритания занимает лидирующие позиции в мире по количеству людей, перенесших COVID-19. В конце октября страна попала в список государств, где обнаружили больше миллиона заразившихся коронавирусом. При этом по количеству летальных исходов Великобритания лидирует среди европейских стран. Из-за коронавируса там скончались уже 46 717 человек.

Ранее стало известно, в течение какого времени у переболевшего COVID-19 сохраняются антитела. Защита иммунитета действует от четырех до восьми месяцев, сообщили ученые. После появляется риск снова заразиться коронавирусом.