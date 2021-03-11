Принц Уильям отреагировал на интервью Меган Маркл

Принц Уильям отреагировал на скандальное интервью жены своего брата принца Гарри, Меган Маркл, которое она дала американской телеведущей Опре Уинфри. Об этом сообщил телеканал Sky News.

По его словам, в королевской семье Британии нет расизма.

«Мы очень не расистская семья», — заявил принц Уильям.

Герцог Кембриджский пока не разговаривал со своим братом, но намерен вскоре это сделать.

В тот же день королева Великобритании Елизавета II пообещала в ближайшие дни позвонить принцу Гарри и Маркл для примирения.

Спустя 56 часов после интервью герцога и герцогини Сассекских в Королевском доме пообещали изучить самым серьезным образом высказывания супругов, касающиеся проявлений расизма в королевской семье. По данным зарубежных СМИ, члены королевской семьи были «ошеломлены жестокостью обвинений», выдвинутых в их сторону.

Маркл и принц Гарри дали интервью 8 марта на телеканале CBS. Тогда герцогиня рассказала, что некоторые члены королевской семьи переживали из-за цвета кожи еще не родившегося на тот момент сына Арчи, написала газета «Известия».