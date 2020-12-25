Принц Уильям нарушил рождественскую традицию

Британцы встретили Рождество в ночь на 25 декабря. Однако подданные королевства не дождались появления герцога и герцогини Кембриджских на утренней службе в церкви в Сандрингеме. Впервые за 32 года граждане Великобритании не увидели в Рождество наследника престола.

Королева Елизавета II и ее сыновья не смогли приехать в Сандрингем из-за пандемии коронавируса. А Миддлтон и принц Уильям с детьми находились в своей загородной усадьбе, расположенной в двух милях от церкви. Они отказались прийти на службу, чтобы избежать массового скопления народа во время пандемии.

Все приемы и церемонии отменены. Герцог и герцогиня Кембриджские посвящают все время себе и детям.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон уже поздравили британцев с Рождеством. Традиционно они сделали это с помощью фотографии в Instagram.