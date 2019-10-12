Принц Уильям и тренер «Челси» сходили в спортбар

Приятели отправились в один из баров на юге британской столицы. Как сообщило издание, в местном пабе они общались с футбольными фанатами и посетителями пивнушки. К слову, в 2006 году принц Уильям занимал должность президента Футбольной ассоциации Англии (FA), так что посещение им футбольных мероприятий и общение с болельщиками когда-то были для герцога Сассекского частью служебных обязанностей.

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В прошлый раз принца в публичном месте заметили 5 октября. Он вместе с с сыном, принцем Джорджем посетил матч «Астон Виллы» с «Норвич Сити».

В тот раз обошлось без неожиданностей, а вот в игре с чехами британская сборная уступила игру и потерпела поражение. Последний раз сборная Великобритании проиграла в 2009 году, тогда команда встретилась со сборной Украины. В той игре британцы уступили с минимальным счетом — 1:0.