Принц Уильям и Кейт Миддлтон поздравили британцев с Рождеством

Представители королевской семьи Великобритании поздравили подданных с рождественскими праздниками. Традиционно они сделали это с помощью фотографии в Instagram.

В 2020 году Кейт Миддлтон и принц Уильям сделали снимок в окружении своих троих детей в сельском стиле.

Фотосессия прошла во дворе загородной резиденции герцогов в Анмер Холле. Супруги сидят на стоге сена рядом с дровницей. Герцогиня Кембриджская с улыбкой смотрит в кадр, обнимает принцессу Шарлотту и принца Луи. Принц Уильям держит за талию старшего сына, принца Джорджа, и обнимает супругу.

В своем обращении принц Уильям и Кейт Миддлтон поблагодарили врачей за самоотверженную работу в условиях пандемии коронавируса.

«Мы никогда не сможем в достаточной степени выразить благодарность за вашу преданность и жертвы, на которые вам пришлось пойти в этом году», — написали герцоги Кембриджские.

Младший ребенок герцогов, двухлетний Луи, впечатлил поклонников семьи. Мальчик обратил на себя внимание смешной гримасой с отрытым ртом. Подданные написали, что Джордж похож на принцессу Диану. А Шарлотта им показалась вылитой королевой Елизаветой II в детстве, написал сайт «Дни.ру».

В 2020-м впервые за долгие годы пришлось отказаться от традиционного королевского рождественского ужина. Елизавета II не пригласила всех своих родственников сесть за одним столом. Таким образом, она подала пример британцам, которых призвала не допустить распространения коронавируса.