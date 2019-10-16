Принц Уильям и Кейт Миддлтон прокатились на тук-туке в Пакистане. Видео
Видео с приездом супругов опубликовало издание The Telegraph. На кадрах видно, что принц Уильям и Кейт Миддлтон едут на ярком тук-туке. Моторикшу украсили различными аппликациями, разноцветной тканью и светодиодными лентами.
На мероприятие герцог Кембриджский прибыл в национальном пакистанском наряде шервани сине-зеленого цвета. Его супруга появилась в блестящем, зеленом платье от дизайнера Джэнни Пэкхэм. Ее образ дополнил шифоновый шарф и серьги местного ювелирного бренда Onitaa.
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Как отмечает издание, таким образом супруги хотели отдать дать уважения принимающей стороне. Прием проходил в Исламабаде и был организован верховным комиссаром Великобритании Томасом Дрю.
Во время мероприятия принц Уильям выступил с речью. Он отметил, что британская сторона будет поддерживать Пакистан, как дружественную страну и «ключевого партнера».