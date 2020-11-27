Принц Швеции и его жена заразились коронавирусом

Тест на COVID-19 дал положительный результат.

Представители монаршей семьи чувствуют себя хорошо. Они самоизолировались у себя дома в Стокгольме с двумя своими маленькими детьми.

Вскоре король Швеции Карл XVI Густав и королева, а также наследная принцесса Виктория и ее супруг, принц Даниэль, тоже сдадут тест на коронавирус.

На прошлой неделе королевская семья в полном составе ходила на похороны брата королевы. Тогда тесты показали отрицательные результаты. Когда именно супружеская пара подхватила инфекцию, неизвестно. Карл Филипп и София почувствовали недомогание вечером 25 ноября.

Карл Филипп — второй ребенок и единственный сын короля Швеции. Вместе с ним воспитывались две сестры — кронпринцесса Виктория и принцесса Мадлен.

В Швеции действуют жесткие ограничения из-за коронавируса. Подданным временно запрещено собираться в общественных местах в количестве больше восьми человек.