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    27 ноября 2020, 10:31

    Принц Швеции и его жена заразились коронавирусом

    Алена Макаренко

    Принц Швеции Карл Филипп и его супруга принцесса София заразились коронавирусом. Об этом говорится в официальной заявлении королевского двора, сообщил «МИР 24».
    Принц Швеции и его жена заразились коронавирусом

    Тест на COVID-19 дал положительный результат.

    Представители монаршей семьи чувствуют себя хорошо. Они самоизолировались у себя дома в Стокгольме с двумя своими маленькими детьми.

    Вскоре король Швеции Карл XVI Густав и королева, а также наследная принцесса Виктория и ее супруг, принц Даниэль, тоже сдадут тест на коронавирус.

    На прошлой неделе королевская семья в полном составе ходила на похороны брата королевы. Тогда тесты показали отрицательные результаты. Когда именно супружеская пара подхватила инфекцию, неизвестно. Карл Филипп и София почувствовали недомогание вечером 25 ноября.

    Карл Филипп — второй ребенок и единственный сын короля Швеции. Вместе с ним воспитывались две сестры — кронпринцесса Виктория и принцесса Мадлен.

    В Швеции действуют жесткие ограничения из-за коронавируса. Подданным временно запрещено собираться в общественных местах в количестве больше восьми человек.