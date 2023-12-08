Мир 08 декабря 2023, 13:52 Принц Саудовской Аравии предпочел встречу с Путиным поездке в Лондон FT: Саудовская Аравия перед визитом Путина отложила поездку бен Салмана в Лондон РИА «Новости»

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Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд отказался от визита в Великобританию ради встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом написала газета The Financial Times.

Саудовская Аравия и Великобритания согласовывали поездку ибн Салмана на протяжении несколько месяцев, договорившись на 3 декабря. Однако затем наследный принц предпочел остаться на Родине и принять Путина.

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«Отсрочка визита ибн Салмана в Великобританию в связи с приездом Путина рискует поставить прочность отношений стран под сомнение», — отметили журналисты.

При этом саудовские чиновники опровергли доводы на связь встречи ибн Салмана с Путиным и отсрочку визита наследного принца в Лондон.

«Любой, кому хоть немного известно об отношениях Великобритании и Саудовской Аравии, знает, что такие предположения являются полной чепухой», — сообщил представитель саудовской страны, который предпочел сохранить инкогнито.

Владимир Путин посетил Саудовскую Аравию и ОАЭ 6 декабря. В течение одного дня он провел переговоры с лидерами обоих государств, чем вызвал недовольство в западных странах.