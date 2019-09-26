Принц Саудовской Аравии повинился за убийство Хашукджи. Но частично

наНаследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман заявил, что часть ответственности за убийство журналиста Джамаля Хашукджи лежит на на нем, а также на чиновниках. Журналиста убили 2 октября 2018 года в саудовском консульстве в Стамбуле.

«Ответственность за это лежит на мне, потому как я должен был быть в курсе событий», — заявил наследный принц. Интервью с бин Салманом вошло в документальный фильм, который американский телеканал PBS подготовил к годовщине убийства журналиста, сообщил «Интерфакс».

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По словам наследника престола, вина за смерть журналиста лежит также на саудовских чиновниках. Они действовали по собственному разумению, не советуясь с принцем.

«У меня есть официальные лица, министры, которые следят за делами. И они ответственны», — добавил бин Салман.

Хашукджи был убит октября 2018 в Турции, в дипломатическом представительстве Саудовской Аравии в Стамбуле. Журналист на тот момент сотрудничал с американским изданием Washington Post. Тело его так и не было найдено. По некоторым сведениям, в смерти Хашукджи был заинтересован как раз наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман.