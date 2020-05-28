Принц Гарри забеспокоился из-за дронов над его особняком
Теперь представители монаршей семьи переживают за своего маленького сына Арчи.
Один из беспилотников опустился до 10 метров над уровнем земли. Он снимал, как семья внука королевы Великобритании Елизаветы II сидит у бассейна.
Принц Гарри обращался в полицию Лос-Анджелеса как минимум пять раз. Эту информацию подтвердил представитель стражей порядка.
«Они видели, как беспилотники летают над ними, и предположили, что ими управляют папарацци, но прямых доказательств у них нет», — рассказал друг королевской четы.
Перед свадьбой Маркл получала от расистов послания с угрозами расправы. Поэтому опасность для супругов и Арчи вполне реальна, добавил друг представителей монаршей семьи.
Ранее принц Гарри и Маркл начали подбирать себе команду телохранителей.