Принц Гарри вслед за женой подал в суд на две британские газеты

Принц Гарри подал в суд на издания The Sun и The Daily Mirror, которые обвинил во взломе его мобильного телефона и получении незаконного доступа к личным голосовым сообщениям. Другие детали иска неизвестны.

Принц Гарри подал в суд на таблоид за печать письма Меган Маркл Подробнее

Об этом сообщила газета The Guardian. Букингемский дворец подтвердил эту информацию, сообщив об иске, предметом которого является предполагаемый перехват сообщений. Представители изданий подтвердили, что они получили извещения о предъявленных претензиях, пишет «Газета.ru».

Представлять интересы принца в суде будет адвокатская контора Clintons, что говорит о серьезности его намерений. В прошлом контора предъявляла множество претензий по взлому телефонов и добилась для своих клиентов значительных выплат.

Несколькими днями ранее принц Гарри раскритиковал газету Mail on Sunday за публикацию личного письма герцогини Сассекской ее отцу. Он обвинил СМИ в травле своей жены Меган. Принц Гарри напомнил о судьбе своей матери, принцессы Дианы, которая погибла в результате преследований журналистов.

Герцогиня Сассекская Меган Маркл сама подала иск против издания Mail on Sunday.