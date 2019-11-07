Принц Гарри впал в глубокую депрессию

Герцог Сассекский переживает из-за травли, с которой столкнулась его жена. Он активно борется с любыми недостоверными сведениями по отношению к ней, защищая честь и репутацию Маркл. Принц Гарри даже подал в суд на некоторые британские таблоиды. Помимо этого жена наследника престола недавно в интервью призналась, что ей тяжело жить далеко от своих родственников и под пристальным вниманием таблоидов в Лондоне. По этой причине она хочет вернуться на родину, в США.

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Состоянием принца Гарри серьезно обеспокоены в монаршей семье. Внук королевы Великобритании Елизаветы II долгое время подавлен и ко всему безразличен.

Принц Гарри всерьез раздумывает увезти супругу и новорожденного сына Арчи в Америку. По данным СМИ, в королевской семье готовы дать добро на переезд наследника престола и его супруги в другую страну.

Однако при таком развитии событий принцу Гарри придется сложить с себя титул. Именно необходимость принятия решения отнимает у него все жизненные силы, говорится в сообщении.