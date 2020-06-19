Принц Гарри вернется на родину

Принц Гарри вернется в Британию вместе с Маркл и сыном Арчи, которому недавно исполнился год. Они будут жить в своем имении около Лондона. Правда, представители королевской семьи вернутся в Англию не дольше, чем на несколько месяцев. Супруги планируют переждать там кризис. После этого Маркл планирует увезти мужа и сына обратно на свою родину.

В США принц Гарри не смог найти работу из-за пандемии коронавируса и массовых акций протеста, начавшихся после гибели афроамериканца Джорджа Флойда. Супруги также не получают помощь из королевского бюджета после того, как сложили с себя титулы.

На этой почве принц Гарри впал в депрессию. Внук королевы Елизаветы II часто ссорился с женой, сообщали источники зарубежных СМИ. Он обвинял ее в том, что уехал далеко от родственников и не может обеспечивать семью. Пара даже обращалась к психологу.

Принц Уильям забеспокоился за жизнь младшего брата и уговаривал его вернуться в Великобританию.