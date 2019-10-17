Принц Гарри в слезах вспомнил беременность супруги

Герцог Сассекский рассказал историю о том, как узнал о скором отцовстве на прошлогодней церемонии награждения.

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«Я помню, как сжимал руку Меган во время премии, и мы оба думали тогда каково это стать родителями, каково делать все, чтобы защитить и помочь нашему ребенку, если он родится с серьезными проблемами или заболеет позже», — вспомнил наследник британского престола.

После он обратился к детям, их семьям и опекунам. Он признался, что церемония тронула его «до глубины души». После представитель королевской семьи поблагодарил всех гостей.

Принц Гарри и Меган Маркл воспитывают первенца Арчи, который родился 6 мая. Их сын — восьмой правнук королевы Елизаветы II и седьмой претендент на британский престол.