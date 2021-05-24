Принц Гарри признался, что после смерти мамы пытался заглушить боль алкоголем

Герцог Сассекский принц Гарри в интервью передачи «Я, которого ты не видишь», рассказал ведущей Опре Уинфре о проблемах с алкоголем. С его помощью мужчина пытался заглушить боль после потери матери, принцессы Дианы, написала газета «Известия».

«За вечер пятницы или субботы я мог выпить столько, сколько люди выпивают за неделю. Я делал это не потому, что мне это нравилось, а потому что я пытался заглушить боль», — заявил внук Елизаветы II.

Он отметил, что королевская семья не желала говорить о смерти Дианы. По этой причине сын принцессы молча страдал и злился. Родные Гарри считали, что принц сам справится с давлением журналистов и терзаниями, но проблемы только разрастались. Самым тяжелым стал период с 28 до 32 лет. У герцога Сассекского были панические атаки и сильная тревога.

По словам принца, каждый раз, когда он надевает костюм и завязывает галстук, приходится играть роль. Молодой мужчина готов был принимать спиртное или наркотические средства, чтобы освободить себя от постоянных страданий.