Принц Гарри прилетит на платиновый юбилей Елизаветы II

Принц Гарри и Меган Маркл приедут на платиновый юбилей Елизаветы II. Об этом сообщил PageSix со ссылкой на источник.

Супруги вернутся в Букингемский дворец для празднования 70-летия королевы на троне.

«Конечно, приглашены, это семейное мероприятие!» — заявил источник издания.

В честь платинового юбилея в июне 2022 года в Великобритании подданным дадут четыре выходных, а во дворце пройдет бал, отметила «Полит Россия». На празднике Platinum Party at the Palace пройдет живой концерт, на котором выступят крупнейшие мировые звезды шоу-бизнеса и покажут театрализованное представление с участием 50 тысяч артистов. Кроме того, королева, которая обожает лошадей, посетит Эпсомское Дерби — одни из самых престижных скачек в мире.

Если принц Гарри и Маркл все же приедут на платиновый юбилей монарха, это будет их первая поездка в Великобританию со времен сложения полномочия старших членов семьи. Однако планы герцога и герцогини Сассекских станут серьезной «головной болью» для организаторов мероприятия, написал таблоид The Sun со ссылкой на источник. К тому же, их присутствие на торжестве может затмить главный инфоповод, и они снова перетянут все внимание на себя.

В апреле принц Гарри прилетал на родину один — на похороны дедушки принца Филиппа.