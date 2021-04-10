Принц Гарри приедет на похороны деда без Меган Маркл

Принц Гарри, который сейчас проживает в США, вернется в Великобританию, чтобы проститься со своим дедом, принцем Филиппом. Герцог Сассекский приедет на похороны один, его супруга Меган Маркл останется дома. Об этом сообщила Русская служба «Би-би-си».

Принц Гарри будет присутствовать на похоронах принца Филиппа. Он прилетит в Британию без жены, так как врачи посоветовали Меган Маркл остаться дома.

Букингемский дворец ранее объявил дату похорон. Тело принца Филиппа предадут земле 17 апреля. Супруга Елизаветы II похоронят в Виндзоре. Церемония будет транслироваться по телевидению. Публику на прощание пускать не будут, так как меры безопасности из-за пандемии никто не отменял, и исключение даже по такому случаю делать не будут.

Принц Филипп умер на 100-м году жизни. Он скончался утром в пятницу, 9 апреля, и не дожил до столетия лишь два месяца. В Британии объявили траур. Накануне по всей стране приспустили флаги.

Тело принца Филиппа после смерти Елизаветы II могут перезахоронить, по данным СМИ.