Принц Гарри превратился в «тень самого себя»

За время сотрудничества с принцем Гарри Левин хорошо узнала его. По ее мнению, сын принцессы Дианы сильно изменился, но не в лучшую сторону. Писательница считает, что сейчас герцог Сассекский — «тень самого себя» из прошлого.

Принц Гарри наделен обаянием и невероятной харизмой, отметила Левин. Он умеет быстро располагать к себе.

Внук королевы и Маркл сильно обижены на его семью. Биограф не понимает, почему герцог и герцогиня Сассекские видят только негативе и не могут забыть плохое. По словам биографа, монархи сделали для супругов много хорошего, но это почему-то забылось. До женитьбы принц Гарри спокойнее реагировал на все, что происходило вокруг него.

Ранее герцог и герцогиня Сассекские написали книгу, которая скоро увидит свет, отметил сайт «Дни.ру». Супруги рассказали в ней о жизни при дворе. По слухам, Маркл и принц Гарри постараются объяснить, почему переехали из Лондона в США. При этом внук королевы не пытался опорочить родственников.

Фрагменты книги уже доступны в интернете. С ними ознакомилась Левин.

В 2018 году Анджела Левин работала с принцем Гарри над его официальной биографией.