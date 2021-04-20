Принц Гарри предложил отцу забыть об обидах в связи со смертью принца Филиппа

Принц Гарри отправил своему отцу Чарльзу личное послание. С помощью записки он попытался наладить взаимоотношения с отцом, сообщило The Mirror со ссылкой на источники во дворце.

«Он написал очень личное и проникновенное послание, чтобы попытаться все исправить, но отношения между ними все еще остаются напряженными. Он надеялся, что все наладится, но пока этого не произошло», — заявил информатор.

По его словам, после смерти принца Филиппа семья договорилась оставить в прошлом обиды и направить все силы на поддержку королевы Елизаветы, тяжело переживающей смерть супруга.

Как утверждают источники, решение написать бумажное письмо было вынужденным, так как отец принца Гарри перестал отвечать ему по другим каналам связи. Наладить отношения с братом Уильямом принцу Гарри все еще не удается, хотя они и предприняли попытки после похорон деда.

Конфликт среди членов королевской семьи зародился в тот момент, когда принц Гарри отказался от королевского титула и вместе с женой и ребенком покинул Великобританию. Гарри вместе с Меган Маркл и сыном переехали сначала в Канаду, а после в США.

Новый виток ссора получила после интервью, которое Гарри и Меган дали Опре Уинфри. В нем они обвинили королевскую семью в расизме и жестких ограничениях свободы.

Королевская семья сочла оскорблением тот факт, что интервью вышло в период тяжелой болезни принца Филиппа.