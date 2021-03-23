Принц Гарри получил работу в Кремниевой долине

Принц Гарри устроился на работу в американской компании BetterUp, которая занимается обучением навыкам карьерного роста и психологическим здоровьем. Герцог Сассекский получил в калифорнийском стартапе одну из руководящих должностей, сообщило издание Wall Street Journal.

Британский принц подтвердил, что на своей новой работе в Кремниевой долине займется личностным развитием людей. По его словам, карьерный коучинг представляет безграничные возможности для всестороннего улучшения жизни.

Гендиректор стартапа Алекси Робишо заявил журналистам, что принц Гарри получил в компании серьезную должность.

Герцог Сассекский занял пост директора по вопросам влияния. Принц Гарри будет участвовать в разработке стратегий развития, благотворительной деятельности, а также проводить публичные выступления на тему психологического здоровья.

Букингемский дворец между тем озаботился своей репутацией, подмоченной заявлениями супруги принца Гарри. Меган Маркл ранее рассказала американской телеведущей Опре Уинфри о том, как столкнулась с расизмом в королевской семье. Теперь в резиденциях Елизаветы II будут внимательнее относиться к этническому разнообразию среди подчиненных, написала «Газета.ru».