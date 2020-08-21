Принц Гарри полетит на родину один

Внуку Елизаветы II нужно приехать на родину, чтобы уладить налоговые и визовые вопросы. Он не имеет гражданства США, поэтому должен соблюсти формальности, чтобы не столкнуться с проблемами с законом. По слухам, принц Гарри еще не подал документы на Green Card.

В США можно не оплачивать соответствующие сборы в течение 183 дней.

Герцог Сассекский поедет домой без жены и сына. По заявлению королевского эксперта Анджелы Левайн, Маркл до сих пор обижена на королевскую семью.

Ранее принц Гарри и его супруга Меган Маркл переехали в новый дом в Санта-Барбаре, США, отметил сайт «Дни.ру».

Перед отъездом в Америку принц Гарри не посоветовался со старшим братом принцом Уильямом. С тех пор сыновья принцессы Дианы не общаются. Друзья и родные заметили, что после переезда в Штаты внук королевы стал депрессивным. Они говорят, что герцог мечтает о счастливой жизни с Маркл и маленьким сыном Арчи, и при этом хочет, чтобы родственники принимали его выбор и не осуждали.