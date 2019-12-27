Принц Гарри отказался вернуться в Лондон к больному дедушке

Супруги решили взять длительный отпуск, чтобы встретить Рождество и провести новогодние праздники в США и Канаде вместе с мамой герцогини Сассекской — Дорией.

Маркл и принц Гарри долгое время не сообщали о своем местоположении. Тем не менее папарацци заметили супругов в Канаде, в городе Норт-Саанич.

Рождество герцог и герцогиня встретили вместе с мамой Маркл. Об этих планах стало известно еще осенью, но перед праздником супруг королевы Елизаветы II, 98-летний принц Филипп, попал в больницу. Представитель королевской семьи чувствовал себя очень плохо, поэтому королева попросила супругов вернуться в Лондон. Однако Маркл и ее муж отказались возвращаться на родину. Теперь герцогов Сассекских считают эгоистичными и малодушными, отметило издание.