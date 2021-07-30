Принц Гарри опроверг слухи, что одна из его книг будет издана после смерти королевы

Принц Гарри опроверг слухи о том, что одна из его книг будет издана лишь после смерти королевы Елизаветы. Об этом сообщил сайт Us Weekly.

Представитель принца рассказал, что смерть королевы не является условием публикации мемуаров. Кроме того, все другие условия договора с издательством, которые ранее процитировала газета Daily Mail, тоже являются ложными.

Эта газета породила ряд слухов, касающихся мемуаров Гарри и королевы Елизаветы II. По ее сведениям, договор принца с издательством Penguin Random House предусматривал публикацию не одной, а четырех книг. О первой уже объявлено официально, а вторая, по данным издания, увидит свет лишь после смерти королевы. Что касается третьей, то она будет посвящена здоровому образу жизни, а ее автором станет жена Гарри Меган Маркл. Тема четвертой книги остается под секретом.

Из результатов проведенного ранее опроса следует, что две трети британцев «совсем не заинтересованы» в чтении откровенных мемуаров принца Гарри. Более того, больше трети респондентов сочли публикацию мемуаров «крайне неуместной».