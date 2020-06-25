Принц Гарри нашел работу

Супруги подписали контракт на сотрудничество c агентством Harry Walker Agency в Нью-Йорке. Теперь они будут произносить речи и давать напутствия на конференциях и форумах. За одно такое выступление герцог и герцогиня Сассекские могут получать около миллиона долларов.

Ранее принц Гарри прилетел в Лондон без жены и годовалого сына Арчи. Зарубежные СМИ предположили, что ему нужно было решить срочные вопросы с визой.

Принц Гарри и Меган Маркл отказались от королевского титула в конце марта, после чего остались без финансирования. Теперь супруги не могут рассчитывать на средства налогоплательщиков. Единственный, кто их финансово поддерживает, — принц Чарльз. Он выделяет супругам деньги из собственного кармана.