Принц Гарри и Меган Маркл подписали контракт с Netflix

Принц Гарри и Меган Маркл основали продюсерскую компанию и заключили контракт со стриминговым сервисом Netflix.

Соглашение было заключено сроком на несколько лет, сообщила газета The New York Times. Контракт предусматривает создание художественных фильмов, а также детских программ и постановок. Кроме того, Гарри и Меган будут появляться в документальных программах, которые станут эксклюзивными для Netflix.

«Наше внимание будет сосредоточено на создании контента, который информирует, но также дает надежду», — говорится в заявлении пары. Супруги также отметили, что как молодые родители понимают важность создания вдохновляющих семейных шоу. По их мнению, «беспрецедентный охват Netflix поможет делиться впечатляющим контентом».

Сколько будут получать принц Гарри и Меган Маркл, учитывая отсутствие у них опыта продюсирования, пока остается неизвестным.

О том, что пара решила покорять Голливуд стало известно еще в августе. Были опубликованы даже первые подробности их затеи. Тогда сообщалось, что герцоги Сассекские займутся съемками сериала, в котором поднимут два важных вопроса: расширение прав и возможностей женщин, а также расовое равенство.