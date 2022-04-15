Принц Гарри и его жена Меган Маркл впервые за два года встретились с британской королевой Елизаветой II. Об этом написало издание The Telegraph.

Информацию о встрече с королевой изданию подтвердил представитель герцога и герцогини Сассекских. По его словам, пара посетила Елизавету II во время поездки в Нидерланды. Принц Гарри планирует с супругой посетить спортивные соревнования Invictus Games («Игры непокоренных»).

Как уточнили в статье, чета приехала в Лондон 13 апреля и остановилась в доме на территории Виндзорского замка. Помимо королевы, принц Гарри и Меган Маркл встретились с принцем Чарльзом.

Последний раз принц Гарри встречался с Елизаветой II на похоронах ее супруга принца Филиппа. Это произошло в апреле 2021 года. Герцогиня Сассекская виделась с королевой в 2020 году перед отъездом в США. Вскоре после этого пара дала скандальное интервью: в нем принц Гарри и Меган Маркл обвинили родственников в безразличии к ним, а одного неназванного члена королевской семьи — в расизме.

Ранее журналисты сообщили, что принц Гарри и Меган Маркл накопили внушительные долги. Пара задолжала государству 103 995 фунтов (более 11 миллионов рублей). Согласно неподтвержденным данным, чета перестала платить по счетам за свой особняк Монтесито.