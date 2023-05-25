Мир 25 мая 2023, 10:50 Принц Гарри и Меган Маркл собрались выпустить полнометражный фильм об их жизни во дворце

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Принц Гарри и Меган Маркл планируют выпустить полнометражный фильм об их жизни во дворце. Сейчас они ведут переговоры о съемках с американской компанией Netflix, сообщил сайт Mirror.

Отмечается, что сейчас герцог и герцогиня ожидают реакцию аудитории на картину о принце Эндрю, которая готовится к выходу. Супруги отметили, что у них есть еще одна достойная экранизации история.

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Как сообщила «Национальная служба новостей», принца Гарри и Меган Маркл устроил денежный гонорар, который они получили за документальный фильм о королевской семье.