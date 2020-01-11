Принц Гарри и Меган Маркл рассказали, как будет выглядеть их финансовая независимость

Герцог и герцогиня Сассекские, принц Гарри и Меган Маркл, подробно рассказали о том, что они вкладывают в понятие финансовая независимость от британской королевской семьи. Нюансы будущей жизни они описали в сообщении, опубликованном на специально созданном сайте.

На ресурсе sussexroyal.com опубликовано сообщение о том, что супруги откажутся от Суверенного гранта, который составляет 5% бюджета герцога и герцогини. Грант наполняют поступления 15% доходов от собственности Короны, принадлежащих государству активов и земель. Львиная доля дохода, 85%, поступает в казну Великобритании.

Принц Уэльский, отец принцев Гарри и Уильяма, выделяет супругам 95% ежемесячных расходов на официальные поездки, содержание резиденции и штата сотрудников. На сайте не уточняется, намерены ли герцог и герцогиня Сассекские отказываться от других источников дохода. Существующие правила запрещают им самостоятельно зарабатывать или получать иной коммерческий доход.

Пара намерена отказаться от этого порядка. Как предположило агентство Bloomberg, они смогут зарабатывать за счет публичных выступлений, лекций и рекламы. Состояние принца Гарри составляет 30 миллионов долларов (доля имущества его матери и наследство прабабушки), его жены экс-актрисы — пять миллионов долларов. Возможно, часть этих денег останется в королевской семье. Пока трудно предположить какая именно, так как ситуация нестандартная, и детали ее разрешения окончательно не определены.

«Обсуждения с герцогом и герцогиней Сассексской находятся на ранней стадии. Мы понимаем их желание использовать другой подход, но это сложные вопросы, для решения которых потребуется время», — заявили в Букингемском дворце.

Несмотря на любой доход, который сейчас доступен супружеской паре, часть его останется частью личного состояния королевы, которое составляет около 400 миллионов долларов. Ведь состояние принца Гарри было в значительной степени унаследовано от ее семьи.