Принц Гарри и Меган Маркл призвали Британию побороть структурный расизм

По словам принца Гарри, до встречи с Меган Маркл он даже не осознавал, сколько таких проблем есть как в Британии, так и во всем мире.

«Когда заходишь в магазин с детьми и видишь только белых кукол, задумываешься: «Странно, почему здесь нет черной куклы?» — задался вопросом герцог Сассекский.

По словам Гарри, он приводит этот пример, когда хочет объяснить то, что люди со светлым цветом кожи не всегда осознают, каково должно быть оказаться в той же ситуации гражданам с иным цветом кожи.

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл, которая также принимала участие в интервью, подчеркнули, что пока системный расизм имеет место быть, а у граждан с другим цветом кожи отсутствуют такие же права, как у светлокожих людей, меньшинства не смогут реализовать свой потенциал.

Супруги считают, что Соединенное Королевство должно положить конец системному расизму. По мнению пары, в Британии и во всем мире на сегодняшний день для этого есть «уникальный момент», который люди «не должны упустить».

Супруга принца Гарри выступила вечером 29 сентября с видеообращением в рамках женского саммита журнала Fortune. Она посвятила 15-минутную речь онлайн и офлайн-общению. Во время выступления Маркл часто обращалась к своему опыту, в том числе и негативному. Эксперт по языку тела Джуди Джеймс обратила внимание, что поведение супруги принца Гарри стало гораздо проще и непосредственнее, чем в ее предыдущих выступлениях.