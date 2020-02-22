Принц Гарри и Меган Маркл перестанут использовать бренд SussexRoyal

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл с весны 2020 года перестанут использовать бренд SussexRoyal, потому что законы Великобритании регулируют применение термина «королевский».

Об этом сообщило «Би-би-си» со ссылкой на представителя герцога и герцогини Сассекских.

С 31 марта супруги прекратят выполнять королевские обязанности. Это произойдет по соглашению с королевой Великобритании Елизаветой II. Поэтому, как пояснил представитель четы, в соответствии с британскими законами, которые регулируют применение термина «королевский», Гарри и Меган придется отказаться от слова «royal».

Супруги также отозвали заявление на юридическую регистрацию бренда, отметил их представитель.

В заявлении пары говорится, что они сосредоточены на работе, которая связана с основанием нового фонда. При этом Гарри и Меган согласились не использовать в названии организации сочетание Sussex Royal.

Это словосочетание супружеская пара использует в соцсетях, в частности в Instagram. На страницу sussexroyal в этой соцсети подписаны 11,2 миллиона человек.

С недавних пор поклонники Гарри и Меган стали подозревать, что супруги ждут пополнения. Внимательные люди заметили, что герцогиня Сассекская последнее время постоянно прикрывает живот и не носит облегающие вещи.