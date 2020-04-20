Принц Гарри и Меган Маркл отказались общаться с таблоидами

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл объявили, что не будут сотрудничать с четырьмя британскими таблоидами. Они направили в издания письмо, где объяснили свое решение тем, что из-за слухов и агрессии журналистов рушатся жизни людей.

Герцог и герцогиня Сассекские направили письмо в The Daily Mail, Mirror, The Sun и Express, чтобы известить их о прекращении сотрудничества. Они обвинили эти четыре таблоида в искажении информации, лжи и агрессии.

«Пожалуйста, обратите внимание, что герцог и герцогиня Сассекские не будут взаимодействовать с вашими изданиями. Не будет никакого сотрудничества и взаимодействия», — говорится в письме, опубликованном The Daily Mail.

По словам Гарри и Меган Маркл, они сами были свидетелями того, как жизни людей рушились из-за слухов и сплетен, циркулировавших в таблоидах для увеличения доходов их владельцев.

Издание обратило внимание, что герцог и герцогиня Сассекские решили отказаться от сотрудничества с таблоидами всего через несколько часов после того, как СМИ раскритиковали принца Гарри. Тот сказал, что ситуация с COVID-19 лучше, чем она описана в газетах. Принцу напомнили, что именно он покинул страну в трудный момент и что он не обладает необходимой квалификацией, чтобы делать подобные комментарии.

Газеты Sun, Daily Mail, Mirror и Express — крупные британские таблоиды.