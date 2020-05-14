Принц Гарри и Меган Маркл обратились к психологам

Моральный настрой принца не похож на позитивный, неоднократно писали зарубежные СМИ со ссылкой на свои источники. Представитель монаршей семьи привязан к своим родным и переживает из-за разлуки с отцом, братом и бабушкой.

Принц Гарри предъявил Маркл претензии: он якобы бросил ради нее все, а теперь не может ни с чем справиться. После этого бывшая актриса отвела мужа к специалисту.

Бывшие герцоги Сассекские отказались комментировать слухи о напряженности в отношениях.

Несколько месяцев назад принц Гарри, Маркл и их сын Арчи переехали в США. Также они сложили с себя королевские обязанности, заявив, что будут обеспечивать себя самостоятельно. Однако вскоре был введен режим самоизоляции из-за коронавируса. Поэтому теперь принцу Гарри приходится сидеть дома, а найти работу в США он не может.

Супруги также отказались от покупки дома, которым ранее владели австралийский актер Мел Гибсон и американский актер Дэвид Духовны.