Принц Гарри эмоционально высказался о гибели принцессы Дианы

Принц Гарри написал предисловие к книге для детей «Больница у холма», которая была написана Крисом Коннотоном. Сюжет книги рассказывает историю подростка, мать которого работала медсестрой в госпитале и умерла в период пандемии коронавируса.

В предисловии к произведению принц Гарри поделился воспоминаниями о своих переживаниях после смерти его матери принцессы Дианы. В 1997 году она погибла в автокатастрофе. Гарри на тот момент было 12 лет.

Гарри признался, что после утраты матери у него внутри осталась «огромная дыра», но впоследствии она была заполнена «любовью и поддержкой», сообщила газета The Times.

«Когда я был маленьким мальчиком, я потерял свою маму. В то время я не хотел ни верить в это, ни принимать свершившееся. Это оставило огромную дыру внутри меня. Я знаю, что ты чувствуешь, и хочу тебя уверить, что со временем эта дыра заполнится огромной любовью и поддержкой», — приводит ИА Nation News фрагмент написанного принцем Гарри предисловия.

Принц Гарри поговорил со своим отцом принцем Чарльзом и братом принцем Уильямом после резонансного телеинтервью, которое он вместе со своей супругой Меган Маркл дали Опре Уинфри. По словам телеведущей CBS News Гейл Кинг, Гарри и его жена Меган Маркл рассказали ей, что этот разговор был «непродуктивным». Однако супруги обрадованы тем, что диалог с королевской семьей начался.