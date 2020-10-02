Принц Филипп раскритиковал поведение Меган Маркл

Герцогиня Сассекская сделала неправильный выбор, сложив с себя королевские полномочия. Герцог Эдинбургский так отреагировал на выбор внука принца Гарри и его жены потому, что в свое время пожертвовал карьерой военного ради своей супруги Елизаветы II.

По мнению принца Филиппа, Маркл должна была поддерживать мужа. Герцогиня прекрасно понимала свое будущее, соглашаясь выйти замуж за принца Гарри.

Девушка сделала неправильный выбор в пользу свободы слова, считает герцог Эдинбургский. В обязанности супруги наследника престола входит поддержка и забота о будущем монархии, а Маркл оторвала принца от королевской семьи.

Принц Филипп сильно разочаровался в бывшей актрисе. Теперь он бойкотирует даже свое участие во всех мероприятиях, связанных с отказом его внука от королевских обязанностей.

В начале лета герцоги Сассекские купили роскошный особняк в Санта-Барбаре. Они хотят связать свою профессиональную деятельность с кино. Супруги подписала контракт на продюсирование нескольких документальных фильмов.