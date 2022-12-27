Мир 27 декабря 2022, 18:07 Принц Эндрю нечаянно спровоцировал у британцев воспоминания о холодных зимах Британцы сочли полезным совет принца Эндрю использовать газету для замерзших ног РИА «Новости»

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Читатели британских таблоидов неожиданным образом отреагировали на совет принца Эндрю использовать газету для замерзших ног. Основные комментарии собраны в Telegram-канале «360».

Таким образом жители Англии отреагировали на неоднозначную рекомендацию принца Эндрю, которую он дал замерзающей поклоннице. Представитель монаршей семьи посоветовал женщине встать на газету, чтобы согреться.

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«Он прав. Мой отец в 1950-х часто подкладывал старые газеты под линолеум», — написал один из читателей.

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По его словам, в их семье поощрялось использование бумаги как способа не ходить по холодному полу.

Другой комментатор возмутился снобизмом принца. Тот упрекнул члена монаршей семьи в незнании гардероба простых людей.

«Эндрю не знал, что даже у бедняков есть обувь», — написал он.

Другая часть пользователей засомневалась, что от принца Эндрю вообще хотели получить рекомендацию. Им показалось, что от него не ждали какого-либо совета.