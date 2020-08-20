Принц Чарльз разгневался из-за книги о Меган Маркл

Представитель монаршей семьи Британии назвал многие факты из книги «полной чушью и ложью». Принц Чарльз осудил тех, кто распространяет недостоверные сведения.

Авторы издания — журналисты Омида Скоби и Кэролайн Дюран. Их книга вышла в свет в Великобритании этим летом. Писатели поделились ранее неизвестными фактами о королевской семье. Например, принц Уильям был категорически против брака брата принца Гарри с американкой.

В книге также рассказывается, что отец Гарри, принц Чарльз, хорошо относился к Маркл. Однако он сильно переживал за свой публичный образ, поэтому не поддержал сына с невесткой в дворцовых скандалах.

Принц Гарри и Маркл планировали покинуть королевскую семью Британии еще до заключения брака, об этом тоже говорится в книге королевских хроникеров. Внук королевы чувствовал себя несчастливым, поэтому супруги вместе и открыто обсуждали план пойти своим путем.