Принц Чарльз рассказал о состоянии своей матери королевы Елизаветы II

Королева Великобритании Елизавета II после почти месячного перерыва вернулась к своим светским обязанностям. Она приняла у себя в Виндзорском замке главнокомандующего вооруженными силами генерала сэра Ника Картера, чтобы принять его отставку. Королева была без трости и не пользовалась помощью посторонних.

Принц Чарльз, который сейчас проводит турне по Иордании, в ответ на вопрос журналистов The Metro ответил, что с ней «все в порядке», но уже «не так просто, как раньше».

«Когда вы доживете до 95, это будет не так просто, как раньше. В 73 года это достаточно сложно», — сообщил принц, которому исполнилось 73 года.

Ранее сообщалось, что королева впервые за восемь лет из-за травмы спины была вынуждены провести ночь в больнице. Она также отменила две поездки. Поэтому поклонники были рады увидеть Елизавету, разговаривающую с Ником Картером. Однако их насторожил фиолетовый цвет кожи на ее руках.

Этот эффект мог быть вызван плохим освещением в комнате. Но он также является признаком плохого кровообращения.

Эксперты сообщили, что причиной может быть феномен Рейно, вызванный дезоксигенированной кровью. Обычно так происходит, если из-за холодной погоды кровеносные сосуды и артерии сужаются, и поступление кислорода к сердцу замедляется.

На днях королева Великобритании по состоянию здоровья отказалась возложить цветы к кенотафу в центре Лондона, который является символической могилой британцев, погибших во Второй мировой войне.