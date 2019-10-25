Принц Чарльз преподал в фильме урок для сына

Фильм раскрывает скромную жизнь принца Чарльза. За всю кинокартину он ни разу не пожаловался на трудности жизни при дворе. Кроме того, старший сын Елизаветы II почти ничего не упоминал про свою семью. Отец принца Гарри рассказывал о людях, которые живут и работают в стране, о проблемах земледелия, о необходимости с упорством работать каждый день. Так, он показал, что представители королевской семьи должны думать о делах и благополучии государства, а не решать личные проблемы.

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Киноленту назвали уроком для принца Гарри и Меган Маркл.

«Гарри и Меган, надеюсь, вы возьмете это на заметку», — написали в Сети.

Старший сын королевы Великобритании Елизаветы II возмутился поведением своих сыновей. Особенно ему не понравилось, что в интервью принц Гарри признался в редких встречах со старшим братом, принцем Уильямом. Он уверен, что слухи о напряженных отношениях среди монархов негативно влияют на репутацию старших членов династии — принца Чарльза и Елизаветы II.