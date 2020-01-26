    26 января 2020, 02:51

    Принц Чарльз планирует посетить Иран

    Александра Каширина

    Наследник британского престола принц Уэльский Чарльз захотел посетить Иран, чтобы поспособствовать миру на Ближнем Востоке.

    Принц Чарльз назвал Иран «важной частью мира», где жили и живут «выдающиеся люди», много сделавшие для мировой культуры, пишет британская газета The Times.

    «На протяжении многих веков Иран играл столь значимую роль в мире и внес большой вклад в культуру, поэзию, искусство. По-настоящему выдающиеся люди. Я всегда был очарован исламской культурой, архитектурой и ремесленничеством», — отметил Чарльз.

    Ситуация в регионе обострилась после того, как Касем Сулеймани был убит 3 января в Багдаде после авиаудара американских ВВС. В ответ на это Иран вышел из СВПД, подтвердив при этом сотрудничество с МАГАТЭ, а 8 января сбросил 11 ракет на авиабазу США Айн аль-Асад в Ираке. Еще одна ракета была направлена на базу в Эрбиле.

    Ракеты повредили вертолет, палатки и парковочные площадки. На данный момент сообщается о 34 пострадавших американских военных. На следующий день после атак, Дональд Трамп заявил о вводе «жестких экономических санкций» против Ирана.