Принц Чарльз планирует посетить Иран

Наследник британского престола принц Уэльский Чарльз захотел посетить Иран, чтобы поспособствовать миру на Ближнем Востоке.

Принц Чарльз назвал Иран «важной частью мира», где жили и живут «выдающиеся люди», много сделавшие для мировой культуры, пишет британская газета The Times.

«На протяжении многих веков Иран играл столь значимую роль в мире и внес большой вклад в культуру, поэзию, искусство. По-настоящему выдающиеся люди. Я всегда был очарован исламской культурой, архитектурой и ремесленничеством», — отметил Чарльз.

Ситуация в регионе обострилась после того, как Касем Сулеймани был убит 3 января в Багдаде после авиаудара американских ВВС. В ответ на это Иран вышел из СВПД, подтвердив при этом сотрудничество с МАГАТЭ, а 8 января сбросил 11 ракет на авиабазу США Айн аль-Асад в Ираке. Еще одна ракета была направлена на базу в Эрбиле.

Ракеты повредили вертолет, палатки и парковочные площадки. На данный момент сообщается о 34 пострадавших американских военных. На следующий день после атак, Дональд Трамп заявил о вводе «жестких экономических санкций» против Ирана.