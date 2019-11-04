Американский художник-фальсификатор Тони Тетро объявил что картина Клода Моне «Водяные лилии», находящаяся в штаб-офисе фонда, не оригинал, а копия, и ее нарисовал он. Также речь идет о еще двух картинах Фонда — «Умирающий Христос» Сальвадора Дали за 12 миллионов фунтов стерлингов и «Свободные купальщицы» Пабло Пикассо за 42 миллиона фунтов стерлингов.

Тетро, уже приговоренный когда-то к шести месяцам тюремного заключения за художественную подделку, также заявил, что продал 11 своих картин-подделок компании «Дамфрис Хауз», которая в общей сложности передала 17 картин в пользование Фонда.

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Художник, который официально продает клиентам копии мировых шедевров, сообщил журналистам: «Вы можете произвести впечатление на своих друзей моими картинами, украсить ими свой дом, но они никогда не пройдут экспертизу».

«Это должно быть остановлено сейчас, а не позже», — заявил он, имею в виду, что не имеет отношение к обману «Дамфрис Хауз».

Тетро добавил, что опускает медные гвозди, которыми крепится полотно, в уксус, чтобы они выглядели старыми. А картины он «состаривает» с помощью кофе. «Вы можете почувствовать вкус кофе на языке, если прикоснетесь им к картине», — рассказал он.

Пока все 17 картин компании возвращены ее владельцу, Джеймсу Станту, который утверждает, что все картины подлинные. Примечательно, что в свое время время подлинность этих картин подтвердил Институт Вильденштейна в Париже, являющийся всемирно признанным художественным авторитетом, в котором работают крупнейшие антиквары и галеристы. Институт пока не дал никаких комментариев.

Вопрос, на который пока никто, в том числе и сам Джеймс Стант, не может ответить — где находятся копии Моне, Пикассо и Дали, если картины принца Уэльского подлинные.