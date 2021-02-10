Принц Чарльз и его супруга привились от коронавируса

Принц Чарльз и его супруга герцогиня Корнуоллская Камилла сделали прививки от коронавируса. Об этом сообщило РИА «Новости».

По данным радиостанции «Говорит Москва», они занимали очередь на прививку вместе со всеми британцами. Канцелярия принца уточнила, что супругам сделали укол первой дозы препарата. Какой именно препарат из двух одобренных в Британии использовался — неизвестно.

Ранее в Бристоле и Ливерпуле выявили две новые мутации коронавируса. Одну из них специалисты сочли «вызывающей беспокойство». Есть шанс, что она способна сопротивляться действию вакцин. Потенциально опасный штамм из Бристоля получил название Е484К.

Специалисты консультационного совета по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам пришли к выводу, что мутация может распространяться с большей скоростью. Не исключено, что действию вакцин Е484К тоже сопротивляется. О новых штаммах эксперты пока знают не много.

В Великобритании на данный момент циркулируют четыре штамма SARS-CoV-2, которых отнесли к разряду «вызывающих беспокойство».