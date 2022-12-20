Мир 20 декабря 2022, 10:00 Принятые после 15 марта постановления ЕСПЧ отказались исполнять в России Замглавы МИД Вершинин назвал закрытым вопрос исполнения постановлений ЕСПЧ после 15 марта РИА «Новости»

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Россия не станет выполнять решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), вынесенные после 15 марта 2022 года. Об этом РИА «Новости» сообщил заместитель главы МИД РФ Сергей Вершинин.

«Мы считаем этот вопрос закрытым, все решения ЕСПЧ после 15 марта 2022 года не подлежат исполнению в России», — подчеркнул он.

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Вершинин отметил, что до 1 января 2023 года Генеральная прокуратура России продолжит выплачивать компенсации заявителям в ЕСПЧ, если решения европейского суда не противоречат Конституции РФ.

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Россия 15 марта официально уведомила о выходе из Европейской конвенции по правам человека и Совета Европы, отказавшись исполнять противоречащие Конституции решения ЕСПЧ. Позднее ПАСЕ приняла резолюцию о лишении РФ членства в Совете Европы с 16 марта.

Ранее генсек Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич обратилась к российским властям с призывом продолжать выполнение решений ЕСПЧ. Она отметила, что суд продолжит работу с заявителями из России, а надзорный орган проконтролирует выполнение вынесенных решений.