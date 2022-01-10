Принятого за террориста джазового музыканта освободили в Казахстане

Джазового музыканта Викрама Рузахунова, которого ошибочно приняли за наемника и террориста казахские силовики, освободили. Об этом сообщили в пресс-службе Госкомитета национальной безопасности Казахстана, передал сайт kp.ru.

Местные СМИ также сообщили, что музыканта повезли в Бишкек.

Джазового музыканта из Киргизии Викрама Рузахунова узнали на одном из видео с допросов в Казахстане. Эту информацию подтвердил основатель Парка высоких технологий Киргизии Азис Абакиров, который написал, что Рузахунов часто ездил в Казахстан, чтобы принять участие в концертах. Абакиров вступился за музыканта и попросил «не вешать на него чего не может быть».

Позже глава спецслужб Киргизии Камчыбек Ташиев подтвердил, что Рузахунов точно не мог быть привлечен как террорист, а, скорее всего, оказался не в то время не в том месте. Он призвал освободить подозреваемого в терроризме музыканта и направил в Казахстан информацию с доказательствами, показывающими, что музыкант не может быть связан с терроризмом.

Позже появилась информация, что на видеозаписи запечатлен другой человек.