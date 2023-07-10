10 июля 2023, 01:35
Принятие Украины в НАТО сочли «большой печалью» для Запада
Politico: принятие Украины в НАТО в текущей ситуации стало бы для Запада большой печалью
Дискуссии о принятии Украины в НАТО вызывают серьезную обеспокоенность на Западе. Там считают, что такой шаг стал бы существенной проблемой, написала обозреватель Politico Лили Байер.
Среди стран-участниц НАТО есть серьезные опасения по вопросу расширения военного блока, отметила журналистка. В статье указано, что по этой теме на Западе распространены «невысказанные сомнения». В частности, как отметила Байер, там отмечают, что Киеву еще необходимо провести «множество демократических реформ».
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«Если бы решение принять Украину было неизбежным, это стало бы большой печалью», — сказал изданию европейский дипломат.
Ряд западных союзников Украины в срочном порядке согласовывает гарантии безопасности для этой страны перед саммитом НАТО, который запланирован на 11–12 июля в Вильнюсе. Каждая страна, которая заинтересована в этом, на двусторонней основе должна определить обязательства с Украиной.
Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина уже заявила, что в случае отсутствия приглашения для страны в Североатлантический альянс, Киев пересмотрит свою стратегию.
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