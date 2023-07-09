Мир 09 июля 2023, 20:41 Принятие Украины в НАТО по частям назвали возможным Бывший генсек НАТО Расмуссен допустил вступление Украины в альянс по частям РИА «Новости»

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НАТО может сделать своим членом часть Украины, как это было с разделенной после Второй мировой войны Германией в 1955 году. Об этом в интервью RND заявил бывший генеральный секретарь Североатлантического альянса Андерс Фог Расмуссен.

Он подчеркнул, что это позволит НАТО задействовать пятую статью своего договора в случае нападения на украинскую территорию, которая находится под фактическим управлением Киева.

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«Конечно, все это сложно и в конечном итоге зависит от решений Украины, но, во всяком случае, это не невозможно. И это может оказать стабилизирующее влияние на всю Европу», — заявил Расмуссен.

Бывший генеральный секретарь альянса подчеркнул, что Украина доказала, что ее армия оказалась очень устойчивой перед внешними вызовами, поэтому вступление только усилит НАТО и в выигрыше окажутся все входящие в военный блок страны.

Действующий генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что все участники альянса договорились о единой позиции по вступлению Украины — о новой формулировке и условиях, которые устроят всех. Это предложение озвучат на предстоящем саммите альянса в Вильнюсе.