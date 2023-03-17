Мир 17 марта 2023, 01:46 Принятие Украины в Евросоюз назвали целью Польши и Чехии Дуда назвал принятие Украины в Евросоюз целью Польши и Чехии Pxhere

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Принятие Украины в Евросоюз — это общая политическая цель для Польши и Чехии. Об этом заявил польский президент Анджей Дуда по итогам переговоров с чешским лидером Петром Павелом, который прибыл с визитом в Варшаву. Об этом сообщил ТАСС.

«У нас нет никаких сомнений, что Украина должна стать частью Евросоюза. Ее вступление в сообщество — наша большая политическая цель», — заявил Дуда.

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По его словам, у Украины есть огромный потенциал в сфере сельского хозяйства, природных ресурсов и промышленности. Дуда назвал совместную работу по восстановлению Украины одним из наиболее перспективных векторов развития взаимодействия Польши и Чехии.

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Президент Чехии заявил, что ситуация на Украине сплотила страны Центральной Европы и усилила их роль в ЕС.

«Мы со всей серьезностью поняли, где находятся истинные ценности и какова цена сотрудничества с друзьями и союзниками. Мы осознали, каким потенциалом обладает наша часть Европы», — заявил Павел.

Инфляция в Польше бьет рекорды. В феврале она впервые за четверть века составила 18,4%. Цены начали резко расти с 2022 года, следует из данных Главного статистического управления страны. Причем, стоимость продуктов увеличилась по всей Европе.