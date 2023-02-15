Мир 15 февраля 2023, 14:03 Принижение гуманитарного влияния России в мире сочли невозможным Глава МИД Лавров: никто не сможет подорвать гуманитарное влияние России в мире

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Никто в мире не сможет принизить гуманитарное влияние России. Такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров на правительственном часе в Госдуме.

«Наше гуманитарное влияние [в мире], не думаю, что кто-то сможет его поломать, принизить», — указал глава российской дипломатии.

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По словам министра, гуманитарное влияние России в мире необходимо продолжать.

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Глава МИД обратил внимание, что страна пересмотрит все обязательства перед международными организациями, которые нарушили свои уставные принципы равноправия участников принятием антироссийских резолюций.

Лавров отметил, что курс президента Владимира Путина по отстаиванию интересов России уже доказал эффективность. Он также предусматривает открытость страны для сотрудничества с другими государствами на равноправных условиях. Глава МИД подчеркнул, что российская дипломатия выполнит все поставленные президентом задачи.